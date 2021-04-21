«Чувствовала заботу»: Джанабаева рассказала, как прошла ее третья беременность в браке с Меладзе

12 апреля в семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился третий ребенок. К двум сыновьям Косте и Луке добавилась девочка. В свежем интервью звездная мама рассказала о том, что для них с мужем это было благословение свыше. И, конечно же, беременность внесла некоторые коррективы в жизнь известной четы.

«Я чувствовала заботу от своих мужчин, — призналась Альбина порталу Wday. — Валерий всегда очень внимательный, но я старалась не превращать свое положение в какой-то культ, требующий особого отношения. Наоборот, долгое время была в строю, не выпадала из привычных дел. Только ближе к родам стала более ранима, чувствительна».

42-летняя певица добавила, что ей не пришлось устраивать для мужа какой-то особенный разговор, чтобы сообщить радостную новость. По ее словам, они оба уже были настолько готовы к третьему ребенку, что никаких специальных слов не потребовалось — Валерий как будто заранее знал о беременности жены.

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Кстати, Альбина рассказала, что Валерий Меладзе умеет и колыбельную спеть, и качать детей, и подменять маму по ночам. Повезло с мужем, ничего не скажешь.

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