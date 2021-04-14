«Мы бы давно уже не были вместе»: Тотьмянина рассказала, как научилась уступать мужу

По словам фигуристки, дома Алексей Ягудин не такой человек-праздник, как на ТВ.

В свежем интервью известные фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина рассказали об отношениях в их звездной семье. Жена звезды спорта поделилась, что дома ее муж совсем не такой, как в публичном пространстве. Он далеко не всегда легок и весел, хотя окружающие думают, что жизнь у близких чемпиона — постоянный праздник.

Тотьмянина призналась, что в их семейной чете она заняла роль «шеи», но не отступила на вторые позиции. Она чаще мужа решает организационные вопросы, да и в совместных интервью часто останавливает благоверного, чтобы он не сболтнул лишнего.

Журналисты спросили: а сами отношения женщине тоже приходится «фильтровать»?

«Обязательно. Если бы я этого не делала, мы бы давно уже не были вместе, — цитирует фигуристку издание 7days. — Мы оба лидеры, сильные личности, спортсмены, добившиеся больших результатов. Поэтому на начальном этапе отношений нам было сложно подстроиться друг под друга. Каждый был самым умным. В какой-то момент я поняла, что надо учиться уступать, где-то промолчать».

Татьяна также поделилась, что ее супруг категорически не любит извиняться и делает это только, когда понимает, что перешел черту. Но, по мнению женщины, после 12 лет отношений люди стремятся жить вообще без ситуаций, когда нужно извиняться. Чтобы избегать недопонимания, Тотьмянина давно взяла привычку прямо и четко высказывать свое недовольство. За это, по ее словам, многие ее побаиваются.

Напомним, в 2009 и 2015 годах у звездной пары родилось по дочке. После этого, в 2016-м, фигуристы узаконили свои отношения официальным браком.

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