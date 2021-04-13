«Мы семья — мы одно целое»: Глеб Матвейчук рассказал, как строит свой новый брак

Артист не считает, что в доме должен быть главным кто-то один.

Бывший муж Анастасии Макеевой, 40-летний актер и композитор Глеб Матвейчук, сейчас живет с актрисой Еленой Глазковой. Женщина родила ему дочку и сына. В новом интервью артист рассказал о том, как растут его дети и каким отцом он стал. Журналисты также спросили, кто в их семье главный — папа или мама.

«Не могу сказать, что главный я или моя жена. Мы семья — мы одно целое. Я вообще против каких-то патриархальных или матриархальных отношений. Я этому особо и не уделяю внимания. Не вижу в этом для себя какой-то цели или проблемы, — ответил Матвейчук изданию WomanHit. — Мне кажется, самое важное — это внутренняя свобода в семье как для женщины, так и для мужчины. В нормальном понимании этого слова».

Мужчина поделился, что Глазкова полностью посвятила себя детям, но о карьере не забыла. Правда, сейчас она больше хочет развиваться как продюсер, а не как актриса.

Матвейчук добавил, что появление детей сильно изменило его жизнь, но он хотел бы еще раз стать отцом. Артист не отказался бы от возможности иметь троих наследников.

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