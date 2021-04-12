«Приходится заменять его»: Светлана Зейналова призналась, что больше всего не любит в мужчинах

Личная жизнь телеведущей Светланы Зейналовой не блещет счастливыми историями. Первый муж Алексей, по ее словам, ушел из семьи, когда выяснилось, что их дочь — особенный ребенок. Позже у женщины появился другой мужчина, Дмитрий, который не испугался ответственности. От него звезда ТВ родила вторую девочку, однако в 2020 году стало известно, что и с ним Светлана рассталась.

В новом интервью Зейналова прокомментировала, чего она точно не сможет вытерпеть в своем партнере.

«Больше всего я не люблю, когда мужчина при любой дискомфортной для него ситуации впадает в истерику. Когда тебе, женщине, приходится заменять его в самом главном: все брать в свои руки…» — цитирует 43-летнюю ведущую издание WomanHit.

Также она призналась, что никогда не сможет искать себе пару по Интернету, Светлана не приемлет сайты знакомств, хотя и знает примеры счастливых пар, встретившихся там.

А еще она добавила, что считает актера Олега Меньшикова очень привлекательным. По словам женщины, она до сих пор волнуется и заливается краской и сердце падает в его присутствии, хотя ранее делала с ним интервью.

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