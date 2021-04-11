«Не нужно никому ничего доказывать»: Полина Диброва назвала прелести «неравного» брака

Между девушкой и ее мужем разница в 30 лет.

Жена Дмитрия Диброва — Полина — раскрыла секрет счастливого брака. Знаменитость призналась, что не представляет свою жизнь без телеведущего.

Диброва отметила, что разница в возрасте не влияет на качество отношений с негативной стороны. Полина не отрицает, что муж для нее — это еще отец и учитель.

«Дима действительно относится ко мне как к дочери. Особенность такого брака в том, что тебе не нужно никому ничего доказывать. Оба человека занимают свои роли, свои позиции. Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор. Возможно, я многие ошибки не делала, потому что рядом со мной был человек, который мне показывал, как правильно, учил меня всему», — призналась бизнесвумен изданию «Стархит».

Диброва заявила, что у них с Дмитрием есть давняя договоренность. Именно она помогает паре оставаться влюбленными друг в друга и в жизнь.

«Мы стараемся вообще не ссориться. Договорились — не держать в себе, а проговаривать. Часто партнер может даже не подозревать, что тебе что-то не нравится, тебя что-то беспокоит или обижает», — подчеркнула Полина.

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