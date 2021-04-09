Анатолий Кот о семейной жизни: «Ставить цель изменить своего партнера — это провал»

Актер Анатолий Кот живет в браке со своей коллегой по цеху Яниной Колесниченко. В 2021 году их семье исполнится уже десять лет. Известно, что они познакомились на съемках сериала «Маргоша», однако, взаимная симпатия между артистами возникла не сразу. Уже после проекта они как-то оказались в общей компании и посмотрели друг на друга новым взглядом. Тогда между ними и началась «химия», рассказал мужчина в новом интервью.

По словам актера, в истории их отношений были и сильные чувства, и конфетно-букетный период. Анатолия спросили, смогли ли они с супругой изменить друг друга за прошедшие десять лет.

«Нет, это невозможно, — ответил 47-летний мужчина. — Мне кажется, ставить себе цель изменить своего партнера, близкого человека — это провал. Я полюбил Янину такой, какая она есть».

Известно, что до Колесниченко Кот был женат стилисте Елене. Журналисты спросили его, стало ли лучше жить с женой, которая занята в той же профессии, что и он. Актер ответил, что понимания стало больше, а вот быт оказался сложнее.

«Графики катастрофически не совпадают. Совместный отдых — это счастье», — цитирует актера издание WomanHit.

Мужчина даже поблагодарил пандемию за возможность провести больше времени с женой.

Напомним, что в обоих браках у него родилось по дочери. Старшей Алисе сейчас 17, а младшей Арине — 9 лет.

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