Татьяна Васильева посоветовала Ольге Бузовой не спешить с замужеством

Гостьей нового выпуска «ББ шоу» на ТНТ стала народная артистка России Татьяна Васильева. В разговоре с Ольгой Бузовой актриса откровенно рассказала о своих мужьях, семейных драмах, а также дала советы ведущей, личная жизнь которой тоже находится под пристальным вниманием публики.

Васильева предостерегла Бузову от выбора мужей среди актеров и футболистов и вообще посоветовала телезвезде не спешить с замужеством.

Эксперты в студии атаковали известную актрису вопросами о ее мужьях и разводах. Татьяна Григорьевна с теплотой вспомнила о своих супругах, но в итоге призналась, что ее браки распадались, потому что она работала, пока ее вторые половинки «лежали на диване». Так разговор с артисткой перешел к теме феминизма.

«Я считаю, что феминизм — это путь в никуда, — призналась Васильева. — Я вообще не феминистка. Мне нужен мужчина, который будет делать то, чего не умею я, и в этом будет гением. Ради гения я готова молчать, стирать ему носки и слушать ответы на мои глупые вопросы».

Смотрите ток-шоу «ББ шоу» по будням в 00:00 на канале ТНТ.

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