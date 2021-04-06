«Говорили меньше всякой ерунды»: Аглая Тарасова назвала плюс отношений с иностранцем

В свои 26 лет актриса Аглая Тарасова собрала уже солидный список громких романов. Известно, что она два года встречалась с актером Ильей Глинниковым, с которым снималась в сериале «Интерны». После у нее были такие же продолжительные отношения с другим коллегой по цеху — партнером по фильму «Лед», сербом Милошем Биковичем. В 2018 году девушка начала встречаться с американским режиссером Дарреном Аронофски. Но в новом интервью она уже говорит об этих отношениях в прошедшем времени.

Молодую актрису спросили, чувствовала ли она разницу менталитетов, когда встречалась с иностранцами.

«Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям, но он все-таки говорил на русском языке, хотя порой и путал значения слов, — вспомнила Аглая для издания WomanHit. — А последние отношения у меня были с человеком, который русского не знал. Но так даже было интереснее, мы говорили меньше всякой ерунды, из-за которой люди ссорятся. Отношения были спокойные, взрослые».

Актриса высказала мнение, что неважно, какой национальности человек, главное, чтобы он был добрым, интересным и с чувством юмора. Она добавила, что к расставаниям относится философски: вспоминает то, что они с мужчиной дали друг другу, и благодарит за появление этого человека в своей жизни. Тарасова привыкла расставаться друзьями и продолжать любить своих «бывших», только уже в общечеловеческом смысле.

«Мы дружим, я не ссорюсь и не скандалю. Конечно, расставание — это больно, но значит, пришло время для чего-то другого», — прокомментировала она.

Актриса признала, что, так как она росла в неполной семье, у нее наблюдались проблемы с выстраиванием отношений с мужчинами. Но сейчас девушка уверена, что она продвинулась в этом плане и стала более ответственной. Актриса понимает, что адекватные мужчины ищут себе таких же партнерш, а не очередную проблему на свою голову.

Она также добавила, что скоро настанет этап в ее жизни, когда захочется осесть и обзавестись семьей. Сейчас у актрисы новый роман, но личность мужчины она не раскрывает, отмечая только то, что он творческий человек.

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