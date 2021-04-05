«Выбросил прямо с тарелкой в помойку»: новая жена Ивлева вспомнила, как угостила его омлетом

Это был первый раз, когда Лера Куденкова приготовила блюдо для знаменитого шеф-повара.

Известный телеведущий Константин Ивлев и его молодая жена Валерия Куденкова стали новыми гостями «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской на канале «Пятница!». Новоиспеченные супруги раскрыли некоторые подробности своих отношений. Мужчина, в частности, отметил, что его возлюбленная умеет решать конфликты словами, чему он у нее активно учится. Также он отметил, что его новая жена неплохо готовит.

«Она мне однажды такие блины приготовила — ух, огонь! Но первое блюдо, которое она мне приготовила, я выбросил в помойку», — признался телеповар. «Костя выбросил мой омлет прямо с тарелкой в помойку. Он молча встал, взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро, а потом спокойно вернулся и продолжил есть дальше. Я не удивилась этому, ведь уже видела, как Костя метает тарелки», — прокомментировала тот случай Валерия.

Константину только и осталось добавить, что он очень эмоциональный и чувствительный человек. Те эмоции, что она показывает на экране, не являются игрой — мужчина и в жизни такой. Очевидно, Куденкова смогла принять Ивлева таким, какой он есть, раз вышла за него замуж.

больше по теме Мало муки: Ивлев раскрыл секрет вкусного морковного пирога с консервированными ананасами Телеповар сам обожает этот десерт и готовит его для своих близких.

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