«У нас нет времени искать друг в друге изъяны»: Ивлеева рассказала о браке с Элджеем

По словам звезды, она боится потерять своего мужа так же сильно, как и всю популярность, которую ей удалось заработать.

В новом интервью популярного блогера и телеведущую Настю Ивлееву спросили, какой главный страх в ее жизни. 30-летняя звезда ответила, что у нее их два.

«Первый — это потерять Леху (рэпера Элджея, мужа Ивлеевой. — Прим. авт.), а второй — это потерять свою популярность», — разоткровенничалась Анастасия в подкасте Эльдара Джарахова.

После этого коллега-блогер спросил девушку, есть ли что-то, что ее бесит в супруге. Она ответила, что в бытовом плане муж не может ее ничем раздражать, так как из-за работы они оба практически не занимаются бытом, для этого есть помощники.

«У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны, — заверила Ивлеева. — У нас нет времени на раздражение».

По ее словам, она иногда призывает звездного мужа больше слушать друг друга и подстраиваться, но все эти увещевания происходят на фоне их «братанского» отношения друг к другу. Зачастую, у каждого из них просто нет времени, чтобы надоедать второй половинке. Наоборот, каждый ждет того часа, когда можно будет побыть наедине и поговорить.

Ивлеева добавила, что они с Элджеем постоянно мотивируют друг друга и поддерживают словами восхищения. Напомним, что звезды поженились в 2019-м после года романтических отношений.

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