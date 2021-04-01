«Никогда не была замужем и не собиралась»: Александра Ребенок вспомнила начало своего брака

Для актрисы венчание в церкви значит гораздо больше, чем штамп в паспорте.

Звезда «Содержанок» Александра Ребенок рассказала свою историю знакомства с мужем-актером Алексеем Вертковым. Впервые она увидела его на фестивале «Новая драма» в 2005 году. Он был единственным мужчиной из ее профессии, который запомнился ей на том мероприятии. Но по-настоящему судьбоносная встреча произошла в 2011-м, когда оба артиста играли в фильме «До свидания, мама» в Таллине. У них было всего три съемочных дня вместе, но в каждый из них пара подолгу гуляла и разговаривала после работы. Когда же актриса вернулась в Москву, Алексей встретил ее в аэропорту, и больше они не расставались.

Но, несмотря на такое романтическое начало отношений, Александра призналась, что совсем не планировала выходить замуж — с загсом и свадьбой.

«Мы хотели просто венчание, но нам сказали, что это невозможно без штампа в паспорте. Мы сходили в загс и на следующий день в церковь. Сейчас празднуем именно день венчания, считаем его нашим днем. Я никогда прежде не была замужем и не собиралась. Не было у меня ни разу в жизни человека, с кем бы я хотела пойти дальше по жизни», — призналась актриса изданию 7days.

Она также добавила, что и желание завести собственных детей у нее появилось только с Алексеем, хотя она всегда любила малышей.

Напомним, в 2017 году у пары родился сын Иван, а в 2020-м — дочь Вера. При этом Александра дружна с сыном Верткова от первого брака. Бывшая жена актера так же недавно родила еще одного ребенка, и все эти дети воспринимаются как братья и сестра.

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