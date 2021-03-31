«Хотела увести моего Леву»: подруга вспомнила любовные похождения Гурченко, шесть раз побывавшей замужем

Подруга Людмилы Гурченко рассказала о любовных похождениях актрисы. Со дня смерти народной артистки СССР прошло 10 лет, но до сих пор любые подробности жизни Людмилы Марковны интересуют поклонников.

Яркая и амбициозная, любившая блистать на сцене, Людмила Гурченко была совсем иной в личной жизни.

Ее близкая подруга и коллега Инна Выходцева раскрыла некоторые любовные истории из жизни великой актрисы, которая была замужем шесть раз.

«Люся всегда говорила: «Инна я не могу понять, почему они все хотят на мне жениться?! Обязательно со штампом в паспорте». Я тогда не смогла ей ничего ответить. А теперь понимаю», — рассказывает сайту MK.ru Выходцева.

Дружба Выходцевой и Гурченко чуть не перешла во вражду и все из-за мужчины. В какой-то момент известная актриса положила глаз на жениха приятельницы, известного актера Льва Полякова, но мужчина не дрогнул перед обаятельной Людмилой Марковной.

«Моего Леву хотели все увести: и Фатеева, и Кириенко, в том числе, и Люся. Но им не удалось. Он всегда любил только меня, мы прожили 50 лет!» — говорит актриса.

В отличие от подруги, побывавшая много раз замужем Гурченко по-настоящему любила только одного мужчину — Бориса Андроникашвили, от которого родила дочку Машу. Роды были очень тяжелыми. После и отношения с дочерью долго не складывались, хотя знаменитая мать души не чаяла в наследнице, но не могла уделять ей много внимания. Между семьей и работой Гурченко всегда выбирала последнюю.

«Что касается других мужиков, знаете, что я заметила? Они прибавляют себе сроки нахождения с ней в браке. Что очень странно. Люся спокойно относилась к замужеству, для нее всегда была важнее работа», — рассуждает Выходцева.

При этом она отметила, что шестеро мужей могли быть не единственными в жизни Гурченко.

«Если бы Люся выходила замуж абсолютно за всех, кто ей предлагал, у нее бы в паспорте не осталось свободного места», — говорит подруга Гурченко.

Смотрите также