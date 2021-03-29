Скоро все решится: астролог предположила, к чему могут привести интриги Меган Маркл и принца Гарри

Скандалы преследуют королевскую семью Британии с того самого момента, как принц Гарри — младший сын принцессы Дианы — потерял голову от американской актрисы Меган Маркл.

Сначала свадьба принца, потом бесконечное противостояние невесток — Маркл не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон — и, наконец, отъезд в США, негативно сказываются на состоянии Ее Величества.

21 апреля Елизавета II отметит свое 95-летие. Но жизнь королевы под угрозой, уверена астролог Алена Никольская.

Она полагает, что интриги, которые плетут Меган Маркл и принц Гарри, не доведут до добра.

Масла в огонь подливает информационная война, которую затеяла актриса. Она намеренно отправилась на интервью к телеведущей Опре Уинфри и обвинила королевскую семью в притеснениях и расизме. А еще поделилась, что до официальной свадьбы с Гарри, они тайно расписались вдвоем, сообщает сайт OA.

Астролог отмечает, что наладить отношения в семье Елизаветы II будет очень сложно. Причина в звездах.

Меган Маркл родилась под знаком Льва. Она самоуверенна и готова биться за свою идею до конца. Такие люди готовы принести в жертву даже близких, лишь бы достичь своей цели.

Цель Маркл — доказать всему британскому престолу, что она достойна быть членом королевской семьи. В этой схватке более слабый по характеру Гарри оказался разменной монетой.

«Принц очень привязан к знаменитой бабушке, это тоже предопределено звездами, но он не может наладить с ней контакт. Меган видит угрозу со стороны Ее Величества, но совершенно необоснованно. Опасности, а тем более мести от Елизаветы II ей ждать не нужно», — рассуждает астролог в беседе с Пятым каналом.

По ее мнению, рожденная под знаком Тельца и в год Тигра королева не сможет навредить родственникам, но вот обиду такие люди запоминают надолго.

«Я уверена, что для Елизаветы II 2021 и 2022 годы будут решающими, в том числе в плане здоровья. Меган Маркл и принцу Гарри нужно поскорее отпустить все обиды», — заключила Алена Никольская.

Смотрите также