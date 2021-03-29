«Это нормально»: Катя Голден высказалась о неразрывной связи Тимати с матерями его детей

Рэпер Тимати уже дважды отец. И при этом со своими экс-возлюбленным музыкант жил без штампа в паспорте. Иными словами, он ни разу не состоял в официальном браке. На проекте «Холостяк» Тимати надеется встретить новую любовь.

Сможет ли рэпер полностью отдаться чувствам, когда у него сохраняется неразрывная связь с матерями его наследников?

Одну из участниц проекта — 24-летнюю модель Катю Голден — спросили, не смущает ли ее такой «багаж» холостяка. Девушка ответила, что абсолютно нет.

«Все прекрасно знают, какой Тимур отец. А связь с матерями его детей всегда будет неразрывной, это нормально. Он всегда будет с уважением и любовью относится к ним, ведь они подарили ему двух замечательных детей, — поделилась мнением Катя с изданием Ok Magazine. — Я абсолютно спокойно отношусь к данной ситуации и считаю, что если это никак не мешает твоим настоящим отношениям, значит, оба делают все правильно».

Напомним, некоторое время Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, которая в 2014 году подарила ему дочь Алису. Позже у музыканты был долгий роман с Анастасией Решетовой, в 2019-м у них родился сын Ратмир. Появление наследников не подтолкнуло артиста скрепить себя узами брака с их матерями. И вот он получил целый «цветник» новых девушек на шоу «Холостяк».

Смотрите также: