«Лучше матери никто не знает»: Сябитова дала советы, как ужиться свекрови и невестке

Неприязнь между женщинами в этих статусах уходит корнями в глубину веков.

Очередной пост о семейных отношениях знаменитая телесваха Роза Сябитова посвятила свекровям и невесткам. Эксперт передачи «Давай поженимся!» отметила, что ненависть матери мужчины к его молодой жене уходит корнями в глубину веков. Якобы по древней традиции девушка, пришедшая в дом мужа, должна была внутренне отринуть связь со своими родителями и стать для новой семьи послушной дочерью. И именно свекровь получала над молодухой полную власть — имела право наказывать ее, ругать или, наоборот, хвалить.

По словам Сябитовой, эти традиции давно потеряли силу, но остались на уровне генетической памяти, поэтому свекрови до сих пор имеют привычку придираться к невесткам и даже оберегать от них своего сына.

«Поэтому, совет невесткам один: слушать советы свекрови о том, как сделать ее сына счастливым (лучше матери об этом никто не знает), и доказывать, что ее сын находится в хороших руках, — пишет знаменитая сваха в Instagram. — А вы, свекрови, помните народную мудрость: «Когда свекровь любит невестку, она приобретает дочь, когда ненавидит, теряет сына».

В завершении поста Сябитова намекнула, что угнетенная свекровью невестка, со временем сама становится такой же придирчивой женщиной.

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