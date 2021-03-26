«Я не считал, сколько у меня было женщин»: Панин рассказал Лолите о свингер-клубе

На шоу певицы было раскрыто, что генетика толкает актера на эксперименты в сексуальных отношениях.

Новым героем «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской на канале «Пятница!» стал скандальный актер Алексей Панин. Напомним, в этой программе звезды сдают анализ ДНК, а затем в разговоре по душам обсуждают с ведущей его результаты, которые подчас могут рассказать не только об организме человека, но и о его личности.

В беседе с Лолитой Панин признался, что ему сложно оставаться с одной женщиной и часто хочется побыть в одиночестве. Генетический тест подтвердил слова актера: у мужчины оказался активный ген поиска новизны и поврежденный ген, отвечающий за дофамин (таким людям постоянно нужны новые впечатления и удовольствия). Возможно, именно поэтому Алексей склонен к экспериментам в своих сексуальных отношениях.

«Я не считал, сколько у меня было женщин. Они что, лошади что ли? Я могу перечислить женщин, которые в моей жизни в большей или меньшей степени сыграли какую-то роль. А просто сексуальных партнеров я, конечно, не могу перечислить. Хотя бы по той причине, потому что мы свингеры. Ну как я могу вспомнить? Мы собираемся, чтобы заниматься сексом. Свингер-клуб, там сотни людей», — рассказал Панин.

Он также признался, что жену нашел не в свингер-клубе, но привел ее туда, чтобы осуществить фантазии супруги. Как сложились его отношения с разными женщинами и собственными детьми, как на его жизнь повлияла алкогольная зависимость и многом другом актер поведал проницательной Лолите.

Смотрите новый выпуск «ДНК-шоу» — в воскресенье, 28 марта, в 22:00 на канале «Пятница!».

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