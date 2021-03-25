«Дикие нагрузки и урезание себя в еде»: Прохор Шаляпин предположил, из-за чего Кудрявцева попала в реанимацию

Известная телеведущая потеряла создание во время подготовки к съемкам.

Лера Кудрявцева угодила в больницу. Ее увезли в реанимацию прямо со съемочной площадки, знаменитость потеряла создание во время подготовки к съемкам.

Врачи обследуют пациентку и пытаются установить причину недомогания, но, скорее всего, сказалось общее переутомление.

Прохор Шаляпин встречался с Кудрявцевой незадолго до случившегося и поделился своим предположением о произошедшем.

В беседе с сайтом mk.ru исполнитель отметил, что Кудрявцева «чувствовала себя вроде нормально, хотя ощущалась в ней общая усталость».

Шаляпин связал это с большой нагрузкой. Лера Кудрявцева настоящий специалист своего дела и ей регулярно поступают предложения о работе.

Видимо чрезмерные нагрузки сказались на организме женщины.

«Я участвовал в съемках программы «Звезды сошлись» около недели назад. У Леры много проектов, съемок, к тому же она молодая мама. Но в принципе ничего не предвещало, что с ней может произойти такой срыв», — рассуждает Шаляпин.

Помимо стрессов на работе сказываются и регулярные диеты. Телеведущей нужно держать себя в хорошей форме.

«Она себя в форме держит, не толстеет, организм в стрессе постоянно находится…. Я считаю, мое мнение, что Лера почувствовала недомогание из-за диких нагрузок и урезания себя в еде», — рассуждает Прохор.

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