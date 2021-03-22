После вылета Бузовой из «Маски» Киркоров устроил ей ужин в шикарных интерьерах своего дома

И предложил переехать жить к нему.

Ольга Бузова не перестает шокировать своих поклонников. 21 марта выяснилось, что она вот уже два месяца участвует в шоу «Маска». Певица скрывалась в костюме Розовой Пантеры и была разоблачена в выпуске 21 марта.

Сняв маску, она пообещала Филиппу Киркорову, что «поговорит с ним дома».

Одни решили, что это веселая шутка, а другие усмотрели в словах поющей ведущей намек на новые отношения.

Неужели у Бузовой роман с Киркоровым? Некоторые даже допустили, что звезда «Дома -2» рассталась с Давидом Манукяном именно из-за короля российской эстрады.

После девушка добавила еще одну загадку: поделилась в Stories красивым кольцом с крупным камнем. Неужели обручальное, снова задаются вопросом подписчики, пишет сайт «Актуальные новости».

12 часов знаменитость сохраняла молчание, а совсем недавно поделилась совместным видео с Филиппом Киркоровым. Судя по подписи к снимку, этот вечер Ольга и Филипп провели вместе.

«После шоу «Маска» у нас был серьезный разговор дома с Филиппом Киркоровым. Разборками наш вечер сложно называть, потому что Филипп устроил мне настоящий романтический ужин», — поделилась исполнительница.

На этом новости не закончились.

Оказывается, Киркоров предложил Бузовой перебраться жить к нему. Но в качестве кого?

«Мне поступило предложение переехать к нему домой. Соглашаться?» — задается вопросом Бузова.

Сама она пока думает над предложением знаменитого друга. А вот поклонники пришли в восторг от такой перспективы.

«Король и королева! С Филипом соглашайся на Все! Женитесь уже», — написали в комментариях.

Но мнения разделились, много и тех, кто уверен, что Ольга переигрывает, и история с романом — это очередной пиар.

Кстати, Киркоров еще раз заверил поклонников, что не знал, что под маской Розовой Пантеры скрывалась Ольга Бузова. Он несколько раз повторил девушке, что если бы догадывался, то помог ей дойти до финала, пишет ФАН.