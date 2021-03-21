«Один на один друг с другом»: Кэтрин Зета-Джонс подвела итоги карантина для своей семьи

Пандемия не разрушила брак актрисы и Майкла Дугласа, который трещал по швам еще 7 лет назад.

Голливудская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс известна тем, что в 2013 году супруги оказалась в шаге от развода, но в итоге остались вместе. Таким образом, брак звезд длится уже 20 лет. Испытание карантином 2020 года артисты тоже прошли, и после него актриса говорит в интервью, что они с мужем до сих пор очень любят друг друга.

«В принципе, этот год, когда многие супружеские пары остались один на один друг с другом во время локдауна, многое показал: если вы можете пережить такое вместе, вы переживете что угодно. И мы прошли этот период. Так что все в порядке», — с улыбкой рассказала Кэтрин изданию Ok Magazine.

Актриса надеется, что после окончания пандемии они с мужем встретятся с остальными членами их семьи и поедут в путешествие по миру. В поездке 51-летняя звезда хочет вернуться к ощущениям, которые чувствовала в начале своего романа с Дугласом.

Также Зета-Джонс призналась, что на карантине они с мужем посмотрели вместе с детьми множество классических фильмов, чтобы познакомить наследников со старым голливудским кинематографом. Пандемия помешала супругам заниматься их любимым гольфом, зато удовлетворила вторую их страсть — смотрение новостей по ТВ. Пара так обожает это дело, что им иногда даже приходится специально договариваться о выключении новостных каналов.

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