«Он уверенный в себе мужчина»: Дарья Палей рассказала, ревновал ли ее муж к Давиду Манукяну

Ольга Бузова воспринимает танцовщицу как разлучницу, а в семье последней царят любовь и гармония.

В то время, как Ольга Бузова считает, что ее возлюбленного «увела» партнерша по «Танцам со звездами», у самой танцовщицы Дарьи Палей брак совсем не пострадал. Напомним, 23-летняя девушка замужем за своим наставником Алексеем Сильде, у пары есть маленькая дочь.

18 марта звезда паркета ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram и призналась, что восхищается своим мужем, назвала его «гением во всех планах». Мало того, для Дарьи это первые отношения в ее жизни — и сразу такая любовь. Танцовщицу спросили, не ревновал ли ее благоверный к Давиду Манукяну, с которым она встала в паре на популярном телепроекте.

«Муж знает, как сильно я его люблю, он уверенный в себе мужчина. Поэтому ревности не было. Тем более, что он тренер Давида», — написала девушка в сторис.

Тем временем Бузова считает, что Дава был неравнодушен к Палей. Дарья же старается игнорировать бывшую невесту своего партнера. Некоторое время назад она отписалась от поющей телеведущей в Instagram.

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