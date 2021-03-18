«Я более сдержанна, он менее»: Валерия рассказала, как проходят ее ссоры с Пригожиным

Об отношениях певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина уже написано немало. Супруги 18 лет вместе, и это заслуга не только их теплых чувств, но и умения правильно выходить из семейных конфликтов. В свежем интервью 52-летняя артистка поделилась, как именно проходят ее домашние ссоры со второй половинкой.

«Конечно, как и все, мы ссоримся, но ненадолго. Я не все принимаю, что делает Иосиф, не всегда соглашаюсь с его точкой зрения, мы спорим. Я более сдержанна, он менее. Но я не помню, чтобы мы после какого-то разговора замыкались, играли в молчанку, такого не было никогда в нашей жизни», — поделилась певица с изданием Wday.

Рассказав об этом, Валерия выразила надежду, что в ее отношении к мужу имеется толика женской мудрости, которая передалась ей от матери и бабушки. По словам звезды, ей по роду перешло то, чему множество людей сейчас учится на тренингах и у психологов. Это разумная бесконфликтность и стремление не обижать другого человека.

Певица добавила, что ее брак строится на чувствах, взаимном уважении и общих интересах с супругом. И речь идет не только о работе: и Пригожину, и его жене нравятся путешествия, кино и общение с интересными людьми. Для артистки важно, что ее муж любит детей. Причем не только своих, а всех. Наследники пары дарят ему любовь в ответ, и это еще один столп, на котором держится крепкий брак знаменитостей.

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