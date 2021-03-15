«Самое сложное в замужестве»: Оксана Самойлова составила список трудных моментов в жизни настоящей жены

Многодетная мамочка Оксана Самойлова рассказала в своем микроблоге о том, как непросто ей приходится жить под одной крышей с рэпером Джиганом. О бытовых разногласиях с возлюбленным модель поделилась со своими поклонниками.

Оксана разместила пост, в котором подробно расписала о недостатках мужа. Среди несовершенств в характере и поведении Джигана оказались неаккуратность, рассеянность, желание регулировать температуру в доме и медлительность при поиске фильма для совместного просмотра.

«Знаете, что самое сложное в замужестве? Сейчас я вам расскажу. У меня есть целый список, который я постоянно дополняю с выпученными глазами, полными непонимания, как так можно вообще?!» — заявила Оксана.

Самойлова пожаловалась на то, что ей приходится постоянно мерзнуть дома. Поскольку ее избраннику вечно жарко. Также Джиган, по словам Оксаны, разбрасывает в каждой комнате шорты. Еще он устраивает настоящую аквадискотеку в ванной, пока моется.

«Он бреется в твоей раковине, покрывая щетиной все твои тюбики и даже зубную щетку, каждый день, каждый день», — написала знаменитость.

Напомним, что недавно Джиган устроил праздничный ужин для всей семьи на катке.

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