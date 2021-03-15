«Терпеть измены она не будет»: Таролог оценила шансы Дженнифер Лопес выйти замуж за Родригеса

Еще вчера в жизни Дженнифер Лопес все было идеально — она успешна, признана во всем мире и невероятно богата. А еще рядом с ней любимый мужчина, за которого она собирается замуж. Но роман с бейсболистом Алексом Родригесом чуть не закончился крахом. Виной всему новое увлечение мужчины.

больше по теме Дженнифер Лопес и ее жених прокомментировали сообщения о расставании В западных СМИ появилась информация о том, что певица и ее возлюбленный Алекс Родригес уже не вместе.

Лопес нашла в себе силы сохранить отношения, но призналась, что сейчас их пара переживает непростые времена. Психолог-таролог Элена Гамаюн объяснила, смогут ли Лопес и Родригес пережить кризис в отношениях и быть счастливыми или зря теряют время.

По словам таролога, Алекс Родригес — это человек-одиночка. Он ценит свободу. К тому же, «его тянет на что-то новое не только в женщинах, но и в жизни».

Возможно он любит Лопес, но желание разнообразия играет дурную роль.

«Это свободолюбивая личность, которая стремится освободиться от каких-либо уз. Он в женщинах ищет красоту, для него это очень важно — гармония, сексуальная привлекательность», — рассуждает Гамаюн.

Для артистки, наоборот, очень важна семья и стабильность. Но при этом она хочет, чтобы партнер «был красив, опрятен, чтобы он мог привлекать ее физически. Ищет мужчину яркого, известного и заметного».

«Ей льстит, что партнер нравится другим женщинам, но сама от этого страдает. При этом терпеть измены она не будет, у нее может на корню пропасть интерес к мужчине. Если он будет продолжать в том же духе и не справится с искушениями, то ничего не выйдет. Такие женщины, как Лопес, очень долго забывают обиду», — резюмировала эксперт в беседе с ФАН.

По ее мнению, если мужчина в ближайшее время не сможет каким-то серьезным поступком доказать свою преданность и загладить вину, то рискует заполучить серьезного врага в виде вчерашней возлюбленной.

Кстати, Дженнифер и Алекс дважды переносили церемонию бракосочетания. Стоит паре начать планировать грандиозное торжество, как случается что-то непредвиденное. Поклонники уже перестают надеяться увидеть свою любимицу в подвенечном платье, а некоторые даже высказывают мнение, что на звезде настоящее проклятье, сообщает сайт Актуальные новости.

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