«Больше никогда не делай таких сюрпризов!»: Павел Воля остался в восторге от подарка жены на день рождения

Павел Воля поделился впечатлениями от подарков, которые ему преподнесли на день рождения. 42 года юмористу исполнилось 14 марта. К этому дню вся семья начала готовиться заранее.

Накануне Ляйсан Утяшева с мужем и детьми улетели в ОАЭ. С самого раннего утра именинника ждали несколько презентов в брендовых пакетах и торт. А еще Утяшева с детьми украсила номер шарами и поздравлениями. Так начался необычный день.

После супруги вышли на улицу, где их ждал новенький спорткар, за рулем которого прокатился Павел Воля. Сразу после скоростного заезда Утяшева и Воля отправились на аэродром, где шоумену предстояло подняться в небо.

Гимнастка приготовила мужу сюрприз — прыжок с парашютом. Павел Воля вместе с инструктором поднялся в небо на высоту четыре километра и совершил свой первый полет. Судя во всему, именинник остался в восторге.

Приземляясь, он закричал жене: «Больше никогда не делай таких сюрпризов!».

А потом признался, что остался в восторге и даже присмотрел свободный участок на «Пальме» (Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров) для строительства частного дома. Судя по всему, знаменитое семейство не против обзавестись недвижимостью в теплых краях.

В заключении дня были праздничные посиделки с друзьями, шампанское и море самых теплых пожеланий.

«Сегодня рядом вся наша огромная семья, как ты и мечтал … Будь счастлив! Самый лучший папа, муж, друг, человечище! Люблю», — написала Утяшева.

К поздравлениям присоединились Александр Ревва, Гарик Харламов и многие другие знаменитости.

Ранее Ляйсан Утяшева поделилась своим опытом в воспитании детей. Она дала советы, как определить интересы ребенка и помочь в их развитии, пишет сайт OA.

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