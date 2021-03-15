«Мы не просто классно проводим время»: Ивлев объяснил, зачем ему понадобилась пышная свадьба

После громкой свадьбы, которую известный шеф-повар Константин Ивлев закатил на родине своей невесты Леры Куденковой, в Тамани, новоиспеченные супруги уехали на Мальдивы. Говорят, что пара устроила такое торжество, что после него действительно стоит отдохнуть. Зрители увидят весь праздник в подробностях на канале «Пятница!» 25 марта. А пока популярный телеведущий поделился лишь некоторыми деталями своего бракосочетания.

Сначала пара обвенчалась в церкви в присутствии только самых близких людей и без всяких камер. После они поехали к гостям, где их встретили по казачьей народной традиции. Для музыкального сопровождения Ивлев выписал из Вологды коллектив, с которым познакомился еще два года назад на съемках. Шоу дополнили афроамериканцы, устроившие на сцене казачьи пляски. Также к услугам гостей присутствовали аниматоры и художники-шаржисты.

Можно подумать, что такую помпезную свадьбу в Тамани Ивлев организовал лишь для красивой картинки в телепередаче, однако у него была и личная цель.

«Я хотел, чтобы ее (Куденковой. — Прим. авт.) родители и все ее родственники сразу понимали, что мы не просто классно проводим время, а действительно любим друг друга», — рассказал 47-летний шеф изданию 7days.

По его словам, яркая свадьба получилась именно такой, какой супруги ее задумали. А они между собой очень любят «зажигать» и веселиться на полную катушку.

Напомним, что для знаменитого шеф-повара это уже вторая жена. От первого брака у мужчины есть двое детей.

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