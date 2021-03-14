«Влюбленность утихает»: Тодоренко и Топалов сходили на свидание без «бабочек в животе»

Телеведущая в очередной раз поделилась тем, что семейные пары начинают ощущать с годами.

14 марта популярная телеведущая Регина Тодоренко выразила сожаление по поводу «развода» Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса (хотя, стоит отметить, что упомянутая пара мало того, что еще не разошлась, так и вообще не женилась даже). 30-летняя отечественная звезда понадеялась, что брак Джей Ло будет спасен и попутно порассуждала о своей семье.

Регина рассказала поклонникам, что накануне у нее с мужем Владом Топаловым было свидание, на котором оба почувствовали, что «бабочки в животе», которые присутствуют в начале отношений, очень тяжело ощутить, когда мужчина и женщина живут вместе уже три, пять и более лет.

«Наверное, в такие моменты влюбленность утихает и сменяется бытом. Но вот безграничная любовь, дружба, доверие, настоящая близость возникают спустя годы, пройдя вместе огонь, воду и медные трубы. И как же мне нравится врастать друг в друга. Желаю всем создать союз мечты», — написала Тодоренко в Instagram.

Напомним, ранее она признавалась, что ее брак с Топаловым далек от идеального, и в 2020 году пара даже подумывала о разводе. Но книги по психологии и взаимопомощь помогли им сохранить семью.

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