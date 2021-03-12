«Сокровенный Грааль»: Риналь Мухаметов рассказал, как относится к своей жене

Долгие годы будущие супруги просто дружили. Осознание того, что он встретил свою вторую половинку, пришло к актеру далеко не сразу.

У звезды нового фильма «Рашн юг», 31-летнего актера Риналя Мухаметова не совсем обычный брак. Его супруга Сюзанна является его же директором и агентом. Пара сформировала тандем как дома, так на работе, и все делает вместе. При этом мужчине не нравится слово «жена», он предпочитает называть вторую половинку «возлюбленная» или даже «моя Вселенная».

В новом интервью артист признался, что хочет думать о любви, как о чем-то высоком — как во времена Пушкина и Лермонтова. Однако его история отношений обошлась без страстного романа или любви с первого взгляда. Прежде, чем пожениться, Риналь и Сюзанна много лет просто дружили. Осознание того, что актер нашел свою вторую половинку, пришло к нему уже после свадьбы.

«Как-то пришло яркое и громкое осознание, я просто почувствовал это, и все. Когда понимаешь, что рядом находится не просто домашняя функция, которая ходит, убирает, шьет, готовит… А рядом твой друг, твой родной человек, часть тебя, твой сокровенный Грааль, которым ты восхищаешься, любишь, лелеешь, которому поклоняешься», — поделился мужчина с изданием «Теленеделя».

Но когда журналисты спросили у Мухаметова, чем все-таки Сюзанна его покорила, мужчина отказался отвечать, потому как его жене такие откровения были бы не по душе.

«Счастье любит тишину, и мы этой заповеди стараемся следовать», — сказал актер.

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Добавим, что пара скрепила себя узами брака в 2015 году, а чуть позже у них родилась дочь Эвия. А ранее актер был пару лет женат на другой молодой актрисе.

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