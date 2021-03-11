«Когда наши дети поженятся, мы будем танцевать»: бывшая жена Аффлека вернула себе мечту

Во время развода несколько лет назад актриса Дженнифер Гарнер сетовала на то, что не сможет станцевать с мужем на свадьбе дочери.

В 2015 году голливудская пара Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявила о разводе (официально развелись только в 2018-м). Тогда, комментируя ситуацию журналистам, актриса обронила громкую фразу.

«Я потеряла мечту танцевать с мужем на свадьбе дочери», — сказала она изданию Vanity Fair.

И вот мартовский номер журнала The Hollywood Reporter за 2021 год выходит с новым интервью госпожи Гарнер. Журналисты напомнили 48-летней артистке ее давнюю цитату и узнали, что с тех пор многое изменилось.

«Когда наши дети поженятся, мы будем танцевать, теперь я это знаю, — с улыбкой ответила Дженнифер. — Мы будем плясать бугалу и отлично проведем время. Я больше об этом не волнуюсь».

Напомним, после развода с Гарнер у Аффлека был роман с молодой актрисой Аной де Армас. В начале 2021 года их отношения закончились, и одной из причин разрыва стало то, что Бен сильно привязан к своим детям от бывшей жены. Мужчина продолжает заботиться и проводить время с тремя наследниками и ради этого поддерживает добрые отношения с Дженнифер. Сошлись бы они уже опять, как это сделали Джигурда и Анисина…

Смотрите также: