«Это не моя жена»: Амаль Клуни изменила свое отношение к мужу, увидев его в роли повесы

В 90-х годах Джордж Клуни играл дамского угодника в сериале про врачей, и вот его супруга решила посмотреть эту картину.

С 1994 по 2000 годы в Америке выходил сериал «Скорая помощь» (ER) про жизнь врачей и пациентов приемного отделения чикагской больницы. Это была одна из первых работ для голливудского актера Джорджа Клуни — ему пришлось сыграть педиатра и по совместительству большого дамского угодника. Шоу закончилось 20 лет назад, но сегодня оно ставит под вопрос счастливую семейную жизнь кинозвезды.

Став гостем подкаста SmartLess podcast, Джордж рассказал, что недавно его 43-летняя жена Амаль начала смотреть этот сериал и оказалась не в восторге от старого образа своего мужа.

«Моя жена сейчас смотрит, и это доставляет мне массу неприятностей, потому что я уже забыл обо всех ужасных вещах, которые мой персонаж делал в отношении женщин», — сказал Клуни.

Один из ведущих предположил, что отношение Амаль к своему супругу может измениться после просмотра такого сериала.

«Да, это не моя жена», — согласился 59-летний актер.

Клуни также рассказал о своей встрече с будущей супругой и поделился, качествами, которыми эта женщина покорила его.

«Она была умной, веселой, красивой и доброй. Я как будто сбился с пути. Мы обручились через несколько месяцев и поженились в течение первого года нашего знакомства. Это удивило меня больше, чем кого-либо еще в мире, хотя все остальные тоже были очень удивлены», — вспомнил мужчина.

Напомним, после множества романов с актрисами и моделями Джордж Клуни женился на юристе ливанского происхождения Амаль Аламуддин. Их брак длится уже более 6 лет, женщина подарила кинозвезде двойняшек, воспитанием которых они теперь занимаются. Надеемся, что старый сериал не испортит отношений этой прекрасной пары.

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