Милана Тюльпанова высказалась, на какой стадии отношений важен штамп в паспорте

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова продолжает активно привлекать к себе внимание публики. В начале 2021 года она устроила себе свадьбу на Мальдивах с новым избранником, бизнесменом Евгением, а через несколько дней объявила о расставании с ним, якобы узнав о возлюбленном неприятные факты. Впрочем, в мартовском интервью 27-летняя красавица уже заявила, что помирилась с мужчиной и продолжила отношения с ним.

Напомним, что свадьба на Мальдивах — это лишь красивая церемония, а не официальное заключение брака. Недавно такой же романтический праздник устроили себе Ольга Бузова и Давид Манукян и тоже расстались по приезду с островов. Журналисты спросили Тюльпанову: нужен ли штамп в паспорте настоящим влюбленным, или церемонии в белом платье вполне достаточно?

«Я считаю, что штамп имеет какое-либо значение только для разводящихся людей. Так как я была в браке, то могу это со стопроцентной уверенностью сказать», — ответила девушка изданию WomanHit.

Милану также попросили описать ее идеальный романтический вечер. Экс-жена Кержакова призналась, что для нее это должен быть берег океана с шумом воды и красивой музыкой. Наслаждаться этой сказкой девушка предпочитает с чашкой чая.

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