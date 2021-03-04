«Я бы не хотела, чтобы меня добивались»: Стася Милославская высказалась об ухажерах

В новом фильме «Рашн юг» (вышел в кинотеатрах 4 марта) актриса Стася Милославская играет девушку, которую добиваются сразу трое отчаянных парней. Однако в жизни 25-летняя звезда против, чтобы молодые люди совершали безрассудные поступки с целью впечатлить ее и вызвать симпатию.

«Я бы не хотела, чтобы меня добивались. Мне не кажется это привлекательным, когда меня добивается мужчина, — призналась артистка в интервью Teleprogramma.pro. — Но каким-то девушкам это нравится. И таких, как мне кажется, очень много. Поэтому эти способы и работают».

Актриса подчеркнула, что в своей жизни никогда не допускала такой ситуаций, как в «Рашн юг», чтобы ее ухажеры встречали друг друга. Девушка не хочет, чтобы из-за влечения к ней кто-нибудь бы страдал или ревновал.

Милославская добавила, что в новом фильме ее героиня переживает сразу две свадьбы. Играя невесту, девушка пожалела тех, кто вот так выходит замуж: в тяжелом платье и неудобных каблуках. Актриса не понимает, почему в такой волнительный день нужно добавлять себе дополнительные трудности в виде помпезного наряда, когда хочется расслабиться и отдохнуть вместе с гостями.

На своей будущей свадьбе Стася хочет видеть более камерную и душевную атмосферу, нежели показано в кино. Напомним, что в жизни артистка состоит в отношениях с коллегой по цеху Александром Петровым. И хотя журналисты и поклонники уже долгое время приписывают им скорую свадьбу, актеры пока не спешат объявлять о создании семьи.

Смотрите также: