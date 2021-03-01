«Не ты ее ищешь, а она к тебе приходит»: Александр Балуев высказался о природе любви

В предстоящем драматическом сериале Первого канала «Угрюм-река» актер Александр Балуев играет страстного человека, который не может совладать со своим чувством. За 62-летним мужчиной закрепилась слава артиста, который может прекрасно сыграть страсть. В новом интервью его спросили, что он сам понимает под любовью и может ли с ней совладать.

«Наверное, это и химия, и физиология. Любовь от тебя не зависит, она накрывает в любом возрасте. Это не ты ее ищешь, а она к тебе приходит. И не ясно, уживешься ты с ней или нет, будешь ценить или нет… Но на любовь все обречены!» — поделился опытом актер с изданием 7days.

Артист добавил, что современном кино ему остро не хватает любви, он видит на экране все что угодно, только не это чувство. По его словам, из фильмов ушла простота и обычные человеческие взаимоотношения, которых зрителям очень не хватает. Балуев вообще считает, что независимо от поколения кино всегда показывает две темы: любовь или ее отсутствие.

Кстати, в том же интервью актер поделился, что как-то его партнерша не приехала на съемки и ему пришлось репетировать эмоциональное признание в любви со штативом. Интересно, а молодые актеры сумели бы провернуть такой трюк?

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