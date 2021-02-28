«Впервые получила»: Анна Калашникова обрадовалась подарку от нового бойфренда

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина — Анна Калашникова — похвасталась новыми серьгами от ухажера Ивана Семенова. Фото ювелирного изделия знаменитость опубликовала у себя в профиле.

Напомним, что в начале января этого года стало известно имя нового избранника Калашниковой. Телеведущая рассказала, что мужчина занимается банковским делом. Также молодой человек увлекается гольфом и является вице-чемпионом Европы по боулингу.

Недавно Анна поздравила бойфренда с 23 Февраля. Она не ожидала, что в День защитника Отечества сама получит подарок от любимого человека.

«Боже мой!!! Впервые получила подарок на 23 февраля я! Как же приятно. Спасибо, мой любимый», — написала Калашникова в своем микроблоге.

Семенов вручил своей даме огромный букет белых и алых роз. А затем преподнес синюю коробочку, в которой лежали серьги с рубиновыми камнями.

Вместе с Иваном девушка поужинала в дорогом заведении в элитном поселке Барвиха. Они сделали несколько фотографий в памятный вечер. Отметим, что для выхода Калашникова выбрала черное платье с перьями.

Смотрите также: