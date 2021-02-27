«Делать друг друга счастливыми»: Настя Каменских похвасталась букетом от мужа

Украинская исполнительница Настя Каменских разместила в своем аккаунте свежее фото с букетом белоснежных тюльпанов от возлюбленного.

Артистка отметила, что иногда самые простые вещи, но подаренные от души, могут поднять настроение до потолка.

«Это так ценно — когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну», — призналась Каменских.

Настя запечатлелась с подарком от Потапа. Она склонилась над охапкой тюльпанов цвета молока и запечатлелась с расплывающейся улыбкой на лице. Поклонники певицы остались в восторге от такого уютного снимка. Каменских в банановой толстовке и c небрежным пучком на голове подарила весеннее настроение своим фанатам.

«Ангелочек!», «Как мило!», «Это замечательно! Вы неимоверная пара», «Весна в ваших руках прекрасна, как и вы, а весна в ваших глазах еще прекраснее», «Ой, какое фото, поднимает жизненный тонус», «Красотка!», — написали подписчики в комментариях под фото.

А некоторые из поклонников звездной пары и вовсе посоветовали Каменских и Потапу скорее пополнить семейство:

«Детишек пора… Любовь тогда ценная и крепкая, семья — когда есть дети! Когда проходишь вместе все испытания и при этом делаешь друг друга счастливым».

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