«Нет смысла оставаться на ножах»: бывшая жена солиста Uma2rman пережила развод без скандала

Бывшая жена солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского Валерия завела собственный подкаст под названием «Можно выйти», в котором обсуждаются истории отношений и известное противостояние полов. При этом сама женщина отнюдь не затаила зла на бывшего супруга, и не собирается поливать его грязью.

«У нас четверо детей, и, что бы не происходило дальше, мы будем огромной частью жизни друг друга. Мы прожили 16 лет вместе. Это долгий путь. Мы всегда будем родителями. Поэтому совершенно нормально общаемся. Ведь главная задача после развода — сохранить хорошие отношения, потому что детей нужно воспитывать. Нет смысла оставаться на ножах, когда у вас совместные дети», — цитирует Валерию Кристовскую портал News.ru.

Напомним, этот брак музыканта длился до 2013 года, пока Владимир не нашел себе новую жену Ольгу. Первая супруга подарила артисту четырех дочерей, а вторая — сына. В апреле 2020-го в новой семье Кристовского родилась еще и дочь. Таким образом, он уже является отцом шестерых детей.

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