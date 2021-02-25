«Люди проверяются в сложных ситуациях»: Ивлев прокомментировал развод со второй женой

В феврале 2021 года популярный телеведущий Константин Ивлев женился в третий раз — на молодой модели Лере Куденковой. В свежем интервью мужчина признался: он буквально ощутил, что это его человек, на котором стоит остановиться. Однако предыдущий брак шеф-повара тоже не был легкомысленным: со второй женой Марией кулинар прожил 23 года и обзавелся двумя детьми.

Что же разрушило такую крепкую семью? Об этом Ивлева напрямую спросили в YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Люди проверяются в сложных ситуациях, — не спеша ответил Константин. — К большому сожалению, моя жена некоторые ситуации не выдержала».

По словам мужчины, взаимные претензии супругов копились с годами, и пара не всегда имела возможность или желание их проговаривать. Телеведущий поделился, что в последние четыре года брака его отношения с супругой стали сходить на нет. Мужчина сравнил их с прокисшим молоком. Муж и жена мало разговаривали друг с другом, Мария не интересовалась проектами своего благоверного. И как раз в этот период застоя Константин и встретил Леру.

Ивлев добавил, что его 20-летний сын и семилетняя дочь приняли новую жену своего папы и подружились с ней. Для него самого это был еще один показатель того, что новая избранница является хорошим человеком, так как «детей не обманешь». Бывшая жена, ожидаемо, против того, чтобы ее наследники общались с Куденковой. Константину пришлось признать, что у него до сих пор очень сложные отношения с Марией.

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