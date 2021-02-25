«Не в больнице она»: друзья Миланы Тюльпановой старательно скрывают тайну экс-жены футболиста

Новости о происшествии с Миланой они называют бредом.

Новости о том, что Милана Тюльпанова попала в больницу, появились 25 февраля. Об этом сообщалось на странице девушки в Instagram. Кто-то разместил в Stories информацию, что Милана госпитализирована из-за таблеток снотворного.

Якобы скорую помощь для экс-супруги футболиста вызвал ее брат, обратив внимание на странный сон сестры. Врачи незамедлительно доставили ее в реанимацию.

Но спустя несколько часов после публикации, в окружении Тюльпановой стали опровергать данную информацию.

«Она не в больнице. У нее все хорошо», — категорично заявила Мария Погребняк, подруга Тюльпановой.

Она заверила, что светская львица чувствует себя хорошо и с ней все в порядке.

В свою очередь Владислав Тюльпанов, брат девушки, отметил, что подобные новости — бред и не соответствуют действительности.

«С Миланой все хорошо, и я в этом не участвовал и не участвую. Я вообще вчера был на дне рождения Любы Успенской», — отметил Владислав в беседе с телеканалом «360».

Он предположил, что профиль Миланы в соцсети могли взломать и подобный пост — это дело рук злоумышленников.

В свою очередь Любовь Успенская, которая считается подругой Тюльпановой, поспешила заверить, что во-первых, не в курсе истории, а во-вторых, никакие они не друзья.

«Я ее на свой день рождения не приглашала. Это все неправда. Мы не в таких дружеских отношениях, чтобы приглашать ее к себе. Честно сказать, я ничего не знаю о том, что она может находиться в реанимации», — заявила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

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