«Хочется верить, что настоящие мужчины существуют»: Бузова поздравила сильный пол с 23 Февраля

23 Февраля Ольга Бузова в числе других прекрасных звезд поздравила поклонников с Днем защитника Отечества. Она отметила, что женщины так любят своих отцов, дедушек и вторых половинок, что чествуют в эту дату всех мальчишек, даже тех, кто не служил в армии.

«Просто хочется верить, что настоящие мужчины существуют, — цитирует 35-летнюю звезду Teleprogramma.pro. — Мужчины, оберегайте нас! Слава Богу, что сейчас нет войны. Но можно оберегать своих женщин по-другому. Давайте нам защиту. Будьте надежными, преданными, будьте опорой. И тогда рядом с вами мы превратимся в нежных, ранимых и слабых женщин».

Из уст популярной телеведущей и певицы эти слова звучат особенно пронзительно. Личная жизнь Ольги постоянно выносится напоказ, поэтому все в стране знают, что ее брак с мужем-футболистом распался, потом девушка отчаянно искала любовь в различных телешоу, а в 2020 году у нее случился нежный роман с блогером Давидом Манукяном, который закончился скандальным расставанием сразу после показной свадьбы на Мальдивах.

При этом Ольга всегда говорит о том, что она очень верная и любящая партнерша в отношениях. Почему же ей так не везет в личной жизни?

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