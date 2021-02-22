Юрий Стоянов признался, что сменил был род деятельности, чтобы прокормить семью

В пандемию многие артисты остались без заработков, но возрастной актер был весьма востребован в кино.

63-летний актер Юрий Стоянов порассуждал о семье и ее значении в жизни мужчины. По словам артиста, с возрастом его отношение к этому вопросу поменялось.

«Когда возвращаешься домой, а тебя встречают любимый ребенок, жена и собака — разве это не постоянная величина счастья?» — цитирует звезду «Городка» портал WomanHit.

Мужчина признался, что в пандемию у него появился страх за свое здоровье, вызванный тем, что его семья зависит от него в материальном плане. По словам актера, ему очень повезло остаться востребованным в кино в это непростое время. Но если бы вдруг творческая карьера его подвела, он бы не раздумывая нашел бы себе другую работу, чтобы его близкие ни в чем не нуждались.

Стоянов добавил, что до 40 лет он не зарабатывал много и жил очень скромно, так как в кино его не снимали. Когда же появились деньги, он много тратил и не сумел скопить состояние. При этом, по признанию артиста, он никогда не тратил деньги в ущерб своей семье.

Напомним, что Стоянов состоит уже в третьем браке. От первого у него остались двое сыновей, а третья жена родила ему еще и дочь.

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