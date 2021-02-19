«Юмор, легкость, понимание»: Пегова поделилась своим представлением об идеальной семье

Хотя сама актриса уже довольно долго живет без мужа.

В новой комедии «Родные» Ирина Пегова сыграла мать семейства, которая полжизни посвятила детям и всегда прощала своему взбалмошному мужу его выходки. В свежем интервью 42-летнюю актрису спросили, что для нее значит идеальная семья.

«Это когда в отношениях есть юмор, легкость, понимание. Все должны быть на одной волне, друзьями. И чтобы в старости ходить вместе под ручку. Когда я вижу двух старичков, сидящих на скамеечке или просто еле идущих, но держащихся за руки, я понимаю, что это любовь. Люди до старости смогли друг друга сберечь и с нежностью относятся ко второй половинке», — ответила артистка на вопрос «Теленедели».

Напомним, сама Ирина была замужем лишь раз — за актером и режиссером Дмитрием Орловым, но пара развелась еще 10 лет назад. От брака у звезды осталась дочь Татьяна, которой сейчас уже 15 лет. Вместе с ней Пегова и живет. Она призналась, что у них очень уютный дом, в котором артистка обожает спать или просто отдыхать.

Добавим, что актриса чувствует себя счастливой и без мужчины в своей жизни, но это не значит, что она не открыта для новых отношений. Ранее она призналась, что если встретит достойного кавалера, то даже готова будет первой признаться ему в своих чувствах. Однако пока женщина осторожничает в любви: боится ошибиться. Пресса, действительно, никак не может уличить ее в романе с кем-либо, хотя артиста, без сомнения, очень популярна у зрителей.

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