«Для женщины это значит многое»: жена Арарата Кещяна высказалась о необходимости заключать брак

Звезда «Универа» Арарат Кещян и его жена Екатерина дали большое интервью о своем браке. Супруга актера в этом плане весьма опытна — у нее, кроме отношений с мужем, имеется еще и собственное свадебное агентство. Так что девушка оперирует не только личным опытом, но и опытом пар, с которыми работает.

Журналисты спросили ее, настолько важен для отношений штамп в паспорте.

«На самом деле, фактически штамп ничего не меняет, — цитирует Екатерину портал WomanHit. — Но для женщины это значит многое. Появляется внутренняя уверенность в завтрашнем дне. Когда женщина, находясь с мужчиной в гражданском браке, говорит, что ее все устраивает, она лукавит».

По опыту владелицы свадебного агентства, чаще всего пары не желают заключать брак по инициативе мужчины, хотя находятся и женщины, которые против штампов в паспорте. Зачастую за этим кроется нежелание брать на себя ответственность или какие-то страхи из прошлых отношений.

«Если спросить меня, обязательно ли заключать официальный брак, я скажу, что да. Не обязательно делать свадьбу — вот как раз это не имеет значения. Значение имеют только ваши отношения», — сказала супруга актера.

Напомним, что Арарат и Екатерина женаты уже 8 лет, в браке у них родились две дочки. В интервью супруги рассказали, что не хотели закатывать традиционную свадьбу, поэтому у них получилось четыре необычных, иногда даже спонтанных торжества.

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