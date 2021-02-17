«Думайте, что хотите»: Сальма Хайек ответила на обвинения в том, что вышла замуж из-за денег

Актриса уже больше 10 лет состоит в браке с известным миллиардером.

Голливудская актриса Сальма Хайек уже 12 лет замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, у пары есть дочь Валентина. Когда кинодива закрутила роман с богачом и забеременела от него, о ней тут же стали ходить слухи, что женщина «окрутила» завидного жениха из-за денег. О том, как 54-летняя актриса относилась к этим сплетням тогда и что думает по поводу своего брака сейчас, она откровенно рассказала в подкасте Armchair Expert.

«Думайте, что хотите. 15 лет вместе, и у нас сильная любовь. И я даже не обижаюсь. Пускай», — сказала артистка.

Она отметила, что относительно богатых мужчин в обществе всегда много предрассудков: что они злые, глупые, бездуховные и обязательно заработали свое состояние нечестным путем.

Хайек рассказала, что у ее мужа много работы, он не чахнет над своим богатством. В то же время он уделяет достаточно внимания своей семье, заставляет родных улыбаться, делиться искренними чувствами.

«Для меня это не просто оскорбление, — прокомментировала Сальма слухи о браке по расчету. — Ведь судят не только меня. Они даже представить себе не могут, какое счастье быть с этим человеком».

Кстати, актриса не сразу побежала под венец с миллиардером. Сначала стало известно о ее беременности, и пара заключила помолвку. Но через год после рождения ребенка Сальма почему-то отказалась от свадьбы. Хотя в итоге брак был заключен.

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