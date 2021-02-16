Знаменитости, которые ждали свадьбы, чтобы заняться сексом

В наше время «секс только после свадьбы» — звучит как пережиток прошлого или затравка для анекдота. Однако есть немало людей, что придерживаются этого правила, даже среди звезд.

Например, знаменитая Лиза Кудроу из сериала «Друзья» была девственницей до 1995 года, пока не вышла замуж за Мишеля Стерна, с которым познакомилась на съемках культового ситкома. В одном из интервью она призналась, что боялась своей сексуальности и начала интимной жизни.

«Для меня это было просто: «Я берегу себя, потому что я должна стать достойной того человека, о котором мечтаю», — говорила она.

Звезда сериала «Анатомия страсти» Сара Дрю признавалась Fox News, что ее героиня была девственницей, поэтому она тоже ждала, пока не выйдет замуж, чтобы понять своего персонажа. Хотя она обзавелась семьей уже в 22 года.

А вот другая американская актриса — Лили Собески («Ничего себе поездочка», «Плетеный человек», «Призрачный экспресс») — дотерпела до 26 лет и лишь тогда стала женщиной, хотя сейчас признает, что это был достаточно поздний возраст.

«Для меня было важно, чтобы я оставалась девственницей до тех пор, пока не выйду замуж. Это было не по каким-либо религиозным причинам или что-то в этом роде, а просто потому, что для меня моя девственность была самым ценным подарком, который я когда-либо могла подарить мужчине, и я хотела быть уверенной, что отдам ее правильному человеку», — сказала Лили в одном из интервью.

Известная певица Мэрайя Кэри перед своим вторым браком (с музыкантом Ником Кэнноном) девственницей уже не была, но они все равно приберегли ласки до свадьбы.

«У нас обоих схожие убеждения, и я просто подумала, что это было бы намного более особенным, если бы мы подождали, пока поженимся», — рассказывала она изданию The Mirror.

Австралийская супермодель Миранда Керр после брака с Орландо Блумом вышла замуж во второй раз — за молодого миллиардера Эвана Шпигеля. Секса до свадьбы у них тоже не было, но, как ни странно, по инициативе жениха.

«Он очень традиционный. Мы не можем… То есть мы просто ждем». — рассказывала красавица журналистам The Times.

Молодой канадский певец Джастин Бибер тоже проявил стойкость перед браком с моделью Хейли Болдуин в 2018 году.

«Я хотел заново посвятить себя Богу таким образом, потому что действительно чувствовал, что это лучше для моей души. И я верю, что в результате Бог благословил меня с Хейли», — рассказывал артист журналу Vogue.

Правда, он же добавил, что желание поскорее заняться сексом было одной из причин, почему молодая парочка поспешила в ЗАГС.

Смотрите также: