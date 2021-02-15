«Сор лучше выносить из избы»: Тодоренко дала совет по решению семейных конфликтов

Со стороны Влад Топалов и Регина Тодоренко могут показаться идеальной семьей. Но в их браке тоже случаются недопонимания с ссоры. В свежем интервью популярная телеведущая рассказала, что в 2020 году они даже хотели развестись, и ей пришлось прочитать множество книг по психологии, чтобы сохранить теплые отношения с мужем.

«Слава богу, сейчас мы достигли того уровня, когда есть взаимопомощь. У нас сейчас цель — прийти к партнерству и определить роли каждого в нашей семье. Это достаточно долгий процесс. Наверное, этим стоило заниматься до замужества, до беременности, но получилось, как получилось. Мы делали многое по наитию, а сейчас уже, располагая информацией, мы стараемся подстраиваться друг под друга. Научились кайфовать от того, что друг другу помогаем», — призналась Регина изданию Ok Magazine.

Основываясь на полученных знаниях, она дала совет, что некоторые семейные конфликты лучше решать не сразу, а разойтись по разным комнатам, «выдохнуть» и потом снова собраться для разговора, но лучше вне дома.

«Дом — безопасная территория, он должен оставаться комфортным и только для положительных эмоций. Сор лучше выносить из избы», — сказала Тодоренко.

По словам 30-летней телеведущей, ее отношения с мужем окрепли после появления у них сына Майкла, но это была заслуга обоих супругов. Влад активно включился в роль отца и в кризисный момент сам предложил сходить к семейному психологу. Регина добавила, что путь мужчины в отношениях — это работа и развитие, так у него в природе заложено постоянно достигать каких-то целей. Звезда отметила, что это великолепно, когда муж стремится работать над отношениями с женой.

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