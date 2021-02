После победы на ринге боец UFC предложил Майли Сайрус встречаться и получил неожиданный ответ

14 февраля — не только день, когда нужно напомнить второй половинке о своих чувствах, но и повод найти пару, признавшись в любви тому, кто тебе нравится. На западе одинокие люди в эту дату говорят: «Будь моим Валентином», что равносильно предложению встречаться. В этом году подобным признанием отметился 30-летний боец MMA Джулиан Маркес.

На выходных он одержал победу на мероприятии UFC 258 в Лас-Вегасе, и во время своего триумфа получил микрофон, чтобы сделать объявление. Обычно в этот момент спортсмены вызывают нового соперника на поединок, но в этот раз вышло немного по иному.

28-летняя поп-звезда не заставила себя долго ждать — оперативно дала ответ в Twitter. Вот только вместо согласия на предложение бойца она выдвинула встречную просьбу — украсить свое тело ее инициалами.

Shave an MC into your chest hair and I am YOURS ❤️ Happy VDay and Congrats my love!

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2021