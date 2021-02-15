После победы на ринге боец UFC предложил Майли Сайрус встречаться и получил неожиданный ответ

14 февраля — не только день, когда нужно напомнить второй половинке о своих чувствах, но и повод найти пару, признавшись в любви тому, кто тебе нравится. На западе одинокие люди в эту дату говорят: «Будь моим Валентином», что равносильно предложению встречаться. В этом году подобным признанием отметился 30-летний боец MMA Джулиан Маркес.

На выходных он одержал победу на мероприятии UFC 258 в Лас-Вегасе, и во время своего триумфа получил микрофон, чтобы сделать объявление. Обычно в этот момент спортсмены вызывают нового соперника на поединок, но в этот раз вышло немного по иному.

«Я ждал 31 месяц, чтобы взять этот проклятый микрофон, — сказал Джулиан во время своей минуты славы. — Это мое время сиять. Итак, Майли Сайрус, ты будешь моим Валентином?»

28-летняя поп-звезда не заставила себя долго ждать — оперативно дала ответ в Twitter. Вот только вместо согласия на предложение бойца она выдвинула встречную просьбу — украсить свое тело ее инициалами.

Shave an MC into your chest hair and I am YOURS ❤️ Happy VDay and Congrats my love! — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2021

«Выбрей МС в волосах на груди, и я твоя. С Днем святого Валентина и поздравляю, моя любовь!» — написала певица.

Ждем ответа от Маркеса: пойдет ли он на провокацию ради своей мечты?

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Напомним, у Майли Сайрус яркая история отношений. Она крутила романы с молодыми голливудскими красавчиками Лиамом Хемсвортом и Патриком Шварценеггером. Позже она объявила о своей бисексуальности и начала заводить публичные связи с девушками. На данный момент эпатажная артистка вроде бы свободна. В 2020 году она рассказывала, как остается сексуально активной во время самоизоляции.

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