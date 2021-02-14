«Не боюсь показаться слабаком»: Курбан Омаров усыпал жену и дочерей цветами

Бизнесмен Курбан Омаров опубликовал пост о Дне всех влюбленных и подарил огромные цветочные букеты дочерям и жене Ксении.

Муж телеведущей Ксении Бородиной подчеркнул, что не считает себя подкаблучником. При этом ему не стыдно выполнять большие и маленькие прихоти жены. Омаров уверен, что тот, кто специально игнорирует 14-е февраля и негативно настроен к романтике, просто не умеет радоваться жизни.

«Знаете, почему день влюбленных на 100% — моя тема? Потому что я не боюсь показаться слабаком, признаваясь, что люблю. Потому что достаточно самоуверен, чтобы не переживать, что какой-то Вася назовет меня подкаблучником. Потому что считаю, что взаимная любовь — это чистый и, к счастью, пока еще легальный кайф», — написал Курбан.

Отметим, как только Ксения, Теона и Маруся проснулись, заботливый муж и отец вручил своим девочкам цветы в коробках. У Бородиной был самый огромный букет. А у Теи и Маруси цветочные композиции были оформлены в виде сердец.

«Хочется вам посидеть с любимой в ванной с лепестками, пеной и свечками, но это не по-мужски? Так сделайте это. Желание любимой женщины важнее мнения мимо проходящих людей», — резюмировал Омаров.

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