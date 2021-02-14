«Дополнительный повод»: Ольга Орлова похвасталась огромным букетом тюльпанов

Экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала в своем аккаунте свежий снимок с охапкой цветов.

Певица рассказала, что такой подарок получила утром Дня всех влюбленных. Артистка написала, что люди по-разному относятся к этой дате. По словам Орловой, многие игнорируют торжество, особенно мужчины. Но для большинства представительниц прекрасного пола, уверена Ольга, 14-е февраля — дополнительный повод порадоваться цветочному букету.

«Можно по-разному относиться к этому дню… Обычно, мужчины не считают 14 февраля праздником. Но каждой девушке всегда приятен дополнительный повод получить цветы. С праздником всех тех, кто влюблен! И пусть каждый, кто еще не успел влюбиться, найдет свою вторую половинку», — пожелала Орлова.

Сама Ольга получила корзину разноцветных тюльпанов, с которыми она запечатлелась на фоне домашнего интерьера.

«Ой, какие красивые цветы!», «Какая красота!!! Какие потрясные тюльпаны!», «Красота!! Ты, Олечка, достойна всех цветов мира!», «Вау, действительно букет для любимой», «Шикарный букет шикарной девушке», «От корзины с тюльпанами просто восхищение!» — написали подписчики в комментариях под фото с тюльпанами.

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