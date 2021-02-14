«Кутикуларезка»: Юлия Ковальчук составила список худших подарков ко Дню всех влюбленных

Жена музыканта Алексея Чумакова написала пост ко Дню святого Валентина. Юлия Ковальчук написала о том, что может огорчить вторую половинку.

Певица рассказала, что в последнее время находится в разлуке со своей второй половинкой. Это значит, что 14-е февраля Юлия и Алексей встретят не вместе.

«Пока мы с мужем разрываемся между двумя странами, хотя я и не вспомню уже, когда мы отмечали этот праздник вместе (все-таки обычно мы поздравляем, а не нас в этот день), я решила с его помощью составить список худших подарков на День влюбленных)», — заявила Ковальчук.

Юлия посчитала, что не стоит дарить любимой или любимому на 14-е февраля следующее:

«1. Крем для бритья

2. Кутикуларезка (муж сказал, что точно не надо)

3. Носки (только если вас реально не смущают старые)

4. Крем от морщин (ну, тут все зависит от чувства юмора вашей половинки)

Также знаменитость предложила поклонникам в комментариях под постом оставить свои варианты антипрезентов.

«Худший подарок, наверное, — пицца», «Кружка с надписью», «Кастрюли», «Гель для душа», — написали подписчики Ковальчук.

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