Скоро пополнение: Кейт Миддлтон уговорила принца Уильяма на четвертого ребенка

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон может произойти пополнение. Пока герцогиня не беременна, но она всерьез задумалась о такой возможности.

У пары уже подрастают трое наследников: принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта, но многодетная мать всегда мечтала о четырех детях. Долгое время внук Ее Величества был против, но похоже, ситуация поменялась.

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В окружении пары поползли слухи, что супруги достигли компромисса по данному вопросу. Уильям не против пополнения в семействе, чего и добивалась Кейт.

«Ушло немало времени, чтобы убедить Уильяма, — рассказал US Weekly анонимный источник из числа друзей герцогов Кембриджских. — Но в итоге мечты Кейт о четвертом ребенке вдохновили его».

Заняться данным вопросом раньше мешали заботы о детях, во время пандемии они остались дома, и герцогиня была занята обучением Джорджа и Шарлотты. К тому же, принц Уильям тоже слег с коронавирусом.

Его болезнь держали в тайне, очевидно, чтобы не волновать общественность. Только недавно стало известно о перенесенном заболевании, сообщает 5-tv.ru.

Теперь же ситуация улучшилась: глава семейства поправился, дети снова пошли в школу, а герцогиня смогла задуматься о пополнении.

«Теперь со всеобщей вакцинацией и открытием школ в апреле стало проще. И она готова снова попробовать», — отметил источник.

Подстегнуло Кейт и то, что ее младшая сестра Пиппа ждет второго ребенка.

Отмечается, что Кейт Миддлтон уже начала подготовку к будущей беременности и сменила привычный рацион на более здоровый и полезный.

Елизавета II в курсе планов герцога и герцогини и одобряет принятое решение.

Ранее королева стала прабабушкой в девятый раз. Внучка Елизаветы II родила первенца. Евгения Йорская подарила жизнь мальчику. Роды прошли в госпитале в Портлэнде. Именно в этом медицинском учреждении принимали роды у Меган Маркл, а вот Кейт Миддлтон предпочитает другое медицинское учреждение, пишет сайт Актуальные новости.

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