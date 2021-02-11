«Только вдвоем!»: Ильиных рассказала о романтической поездке с Полуниным в Нью-Йорк

Красивая во всех отношениях пара звезды балета Сергея Полунина и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных вместе уже два года. Появление общего сына и постоянная загруженность по работе мешает знаменитостям проводить время вдвоем, и от того они еще сильнее ценят такие моменты. Недавно получилось так, что все деловые встречи артиста и спортсменки на пару дней оказались сосредоточены в Нью-Йорке, и влюбленные устроили себе там романтический уикенд, оставив сынишку в Майами с бабушкой.

Звездная пара поделилась с журналистами своими впечатлениями от этой поездки. Из-за пандемии людей на улицах американского мегаполиса было не так много, как обычно. И, несмотря на закрытые кафе, влюбленные отлично провели время, гуляя по места, которые знакомы всем нам по кинофильмам.

«Самым ярким впечатлением для нас стало то, что впервые за год нам удалось побыть вдвоем без ребенка. Вспомнились самые-самые первые наши свидания, когда мы только познакомились, начали общаться. И вот тогда были такие свободные дни, когда мы принадлежали только друг другу. Раньше я слушала рассказы мамочек, которые говорили, что, когда в первый раз куда-то улетают без ребенка, это так сложно, все плачут, нервничают, возвращаются пораньше. У меня такого не было, например. Я улетела с абсолютно спокойной душой в предвкушении побыть вместе с Сережей. Только вдвоем!» — цитирует Елену издание Ok Magazine.

Однако с родительскими чувствами у пары все оказалось в порядке. Уже через день оба заскучали по сыну и решили не оставаться в Нью-Йорке дольше намеченного срока.

Для тех, кому посчастливиться так же погулять по знаменитому городу, Ильиных посоветовала обязательно посетить Центральный парк и Бродвей, урвав билетик на какую-нибудь постановку.

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